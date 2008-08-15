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Хлеборобы страны приближаются к 7 миллионам намолота зерна

15 августа 2008 07:55
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К утру с полей страны было собрано 6 миллионов 660 тысяч тонн. В шаге от миллиона Гомельская область.

Как считают в Минсельхозпроде, в текущем году все шесть областей Беларуси по намолоту зерна выйдут за миллионный рубеж. Более точная картина будет получена после 20 августа, когда в каждом из регионов останется убрать по 7-10%. Для этого ежедневный темп косовицы в хозяйствах должен быть не менее пяти 5%.

Пока же он в среднем по республике - 4, и только в Могилёвской области превышает 5%. Погода для уборки сейчас стоит идеальная, отметили в Минсельхозпроде, поэтому аграрии должны максимально задействовать технику и работать в поле весь световой день.

# Экономика

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