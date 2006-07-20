Хлеборобы обещают собрать весь урожай. До зернышка

В южных регионах страны убраны первые три тысячи гектаров при средней урожайности 26 ц/га. В Минсельхозпроде полагают, что в нынешнем году хозяйства Беларуси соберут не менее 6 млн. 900 тонн зерна. Такие цифры определены и программой возрождения и развития села на этот год.

Чтобы получить запланированный урожай, хозяйства осенью посеяли озимые в хорошо удобренную почву, а весной подкормили их. На увеличение урожая повлияет и то, что площадь зерновых в сельхозорганизациях в нынешнем году увеличена почти на 90 тысяч гектар и теперь составляет 2 млн. 173 тысяч.

Жаркая погода внесла коррективы в график полевых работ, но не настолько, чтобы говорить об экстремально сложной ситуации. Специалисты Минсельхозпрода рассчитали, что из-за полеглицы и жаркой погоды республика может недополучить в нынешнем году около 500 тысяч тонн зерна. Но если главные житницы страны - Гродненская и Минская области - соберут хлеба больше, чем запланировано, то больших потерь зерна в целом по республике может и не произойти. И на это можно рассчитывать, так как посевы зерновых в этих регионах - отличные, считают специалисты.

В ближайшие пять лет в Беларуси полностью обновят парк зерноуборочных комбайнов. Такая задача поставлена перед хозяйствами страны в ходе реализации программы возрождения и развития села. Как отметили в Минсельхозпроде, за последние 2,5 года комбайновый парк пополнился более чем на 4 тысячи единиц. В этом году будет поставлено более 1.300 высокопроизводительных комбайнов отечественного производства.

В нынешней уборочной кампании будут задействованы свыше 14 тысяч зерноуборочных комбайнов. В ближайшие пять лет их численность планируется увеличить до оптимального для потребностей республики количества - 17 тысяч.

Перед хозяйствами стоит задача за пять лет заменить в хозяйствах комбайны "Дон" на более высокопроизводительные белорусские машины "Лида-1300", "Лида-1700" и КЗС-1218. Подготовлен также проект указа главы государства о дополнительной закупке на отечественных предприятиях в счет лизинга 220 комбайнов.

В передовых хозяйствах Минского района планируют собрать 50 центнеров с гектара. К жатве здесь собираются приступить через две недели и в течение десяти дней завершить ее. Вся техника уже стоит на линейке готовности. Привели в порядок и зерносушильное оборудование. Хлеборобы обещают собрать весь урожай до зернышка - слишком трудно дается он в этом году.

Главный агроном агрокомбината <Ждановичи> Дмитрий Санюк поля хозяйства объезжает каждый день. Несмотря на продолжительную жару, надежда на богатый урожай еще есть, говорит он. На большинстве посевов стеблестой еще зеленый. Налив зерна продолжается. А значит - потери от засухи будут минимальными. А вот от другой беды - полеглицы - спастись не удалось. Причина тому, считает специалист, холодная весна. С учетом недостатка влаги в почве увеличили норму высева семян. Перегущенные посевы полегли.

Не удастся спасти посевы на возвышенностях. Там где легкие и суглинистые почвы, они пожелтели. Высокая температура снизила интенсивность фотосинтеза, следовательно, зерно будет мелким. Благо, говорит агроном, в хозяйстве таких полей не много. В прочем ущерб от неблагоприятных погодных условий был бы больше. Помогла усиленная подкормка минеральными удобрениями - в этом году их внесли почти в два раза больше, чем в прошлом.