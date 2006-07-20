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Хлеборобы обещают собрать весь урожай. До зернышка

20 июля 2006 11:45
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В южных регионах страны убраны первые три тысячи гектаров при средней урожайности 26 ц/га. В Минсельхозпроде полагают, что в нынешнем году хозяйства Беларуси соберут не менее 6 млн. 900 тонн зерна. Такие цифры определены и программой возрождения и развития села на этот год.

Чтобы получить запланированный урожай, хозяйства осенью посеяли озимые в хорошо удобренную почву, а весной подкормили их. На увеличение урожая повлияет и то, что площадь зерновых в сельхозорганизациях в нынешнем году увеличена почти на 90 тысяч гектар и теперь составляет 2 млн. 173 тысяч.

Жаркая погода внесла коррективы в график полевых работ, но не настолько, чтобы говорить об экстремально сложной ситуации. Специалисты Минсельхозпрода рассчитали, что из-за полеглицы и жаркой погоды республика может недополучить в нынешнем году около 500 тысяч тонн зерна. Но если главные житницы страны - Гродненская и Минская области - соберут хлеба больше, чем запланировано, то больших потерь зерна в целом по республике может и не произойти. И на это можно рассчитывать, так как посевы зерновых в этих регионах - отличные, считают специалисты.

В ближайшие пять лет в Беларуси полностью обновят парк зерноуборочных комбайнов. Такая задача поставлена перед хозяйствами страны в ходе реализации программы возрождения и развития села. Как отметили в Минсельхозпроде, за последние 2,5 года комбайновый парк пополнился более чем на 4 тысячи единиц. В этом году будет поставлено более 1.300 высокопроизводительных комбайнов отечественного производства.

В нынешней уборочной кампании будут задействованы свыше 14 тысяч  зерноуборочных комбайнов. В ближайшие пять лет их численность планируется увеличить до оптимального для потребностей республики количества - 17 тысяч.

Перед хозяйствами стоит задача за пять лет заменить в хозяйствах комбайны "Дон" на более высокопроизводительные белорусские машины "Лида-1300", "Лида-1700" и КЗС-1218. Подготовлен также проект указа главы государства о дополнительной закупке на отечественных предприятиях в счет лизинга 220 комбайнов.

В передовых хозяйствах Минского района планируют собрать 50 центнеров с гектара. К  жатве  здесь собираются приступить через две недели и в течение десяти дней завершить ее. Вся техника  уже  стоит на линейке готовности. Привели в порядок и зерносушильное оборудование. Хлеборобы обещают собрать весь урожай до зернышка - слишком  трудно дается он в этом году.

Главный агроном агрокомбината <Ждановичи> Дмитрий Санюк поля  хозяйства объезжает каждый день. Несмотря на продолжительную жару, надежда на богатый урожай еще есть, говорит он. На большинстве посевов стеблестой  еще зеленый. Налив зерна  продолжается. А значит - потери от засухи будут минимальными. А вот от другой беды - полеглицы - спастись не удалось. Причина тому, считает специалист, холодная весна. С учетом недостатка влаги в почве увеличили норму высева семян. Перегущенные посевы   полегли.  

Не  удастся спасти посевы на возвышенностях. Там  где  легкие и суглинистые почвы, они  пожелтели. Высокая  температура снизила интенсивность фотосинтеза, следовательно,  зерно будет мелким. Благо, говорит агроном,  в хозяйстве таких  полей не много. В прочем ущерб от неблагоприятных погодных условий  был  бы больше.   Помогла  усиленная  подкормка  минеральными удобрениями - в этом  году  их внесли  почти в два раза  больше, чем  в прошлом.

# Экономика

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