Хлеборобы Минской области завершают уборочную кампанию

Всего 1% площадей осталось убрать площадей, занятых под зерновые, хозяйствам Минской области.

Всего же по республике валовой сбор зерна на сегодняшнее утро составил почти 6 млн. 800 тысяч тонн. Для сравнения в прошлом году, к этому времени эта цифра равнялась 4 миллионам 700 тысячам тонн.

В лидерах - аграрии столичного региона, за ними гродненские и могилевские хлеборобы. Приближается к 1 миллиону тонн Витебская область. Всего в стране осталось убрать 2,5% зерновых и зернобобовых культур.

В целом, массовая уборка зерновых в республике уже завершена, осталось убрать гречиху, просо и поздние посевы однолетних культур. Кроме того, убрано уже две трети площадей всех приусадебных участков. Общий валовой сбор зерна в республике может превысить 7 млн. 600 тыс. тонн. В счет госзаказа уже продано 92% хлеба, причём аграрии столичного региона и Витебщины перевыполнили госзаказ.