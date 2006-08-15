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Хлеборобы Минщины собрали первый миллион тонн зерна

15 августа 2006 09:06
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Минщина первой намолотила миллион тонн зерна. Об успехах тружеников Минской области председатель Миноблисполкома Николай Домашкевич сообщил в телеграмме Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Этот результат достигнут благодаря высокой организованности, дисциплине и творческому подходу к делу, слаженной работе на всех уровнях", - говорится в телеграмме.

В целом по стране уже собрана половина урожая - более 3 миллионов тонн. Все хозяйства республики на  время уборочной работают в две смены. Ночью поля бороздят высокопроизводительные комбайны. Таково предписание Минсельхозпрода.

До 25 августа следует убрать урожай зерна с основной площади, до 1 сентября - помочь сельчанам на приусадебных участках. Хлеборобы Минской области намерены убрать весь урожай досрочно и помочь другим.

# Экономика

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