Хлеборобы Минщины собрали первый миллион тонн зерна

Минщина первой намолотила миллион тонн зерна. Об успехах тружеников Минской области председатель Миноблисполкома Николай Домашкевич сообщил в телеграмме Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Этот результат достигнут благодаря высокой организованности, дисциплине и творческому подходу к делу, слаженной работе на всех уровнях", - говорится в телеграмме.

В целом по стране уже собрана половина урожая - более 3 миллионов тонн. Все хозяйства республики на время уборочной работают в две смены. Ночью поля бороздят высокопроизводительные комбайны. Таково предписание Минсельхозпрода.

До 25 августа следует убрать урожай зерна с основной площади, до 1 сентября - помочь сельчанам на приусадебных участках. Хлеборобы Минской области намерены убрать весь урожай досрочно и помочь другим.