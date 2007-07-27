Прямой эфир

Хлеборобы должны завершить уборку урожая до середины августа

27 июля 2007 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такую задачу поставил перед аграриями республики Президент Беларуси.

В стране выращен хороший урожай, белорусы имеют возможность практически полностью обеспечить себя зерном, картофелем, основными видами овощей и сахарной свёклы. Первостепенная задача - убрать урожай с наименьшими потерями.

На сегодняшний день в стране намолочено 2 миллиона 870 тысяч тонн зерна. Больше всего урожайных гектаров убрано в Гродненской области - половина всех площадей. Далее следуют Гомельский, Брестский, и Минский регионы. Средняя урожайность - около 30 центнеров с гектара. Но есть хозяйства, где этот показатель составляет 80 центнеров с гектара.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
26 июля 2007 16:45

Погода не балует Витебщину

26 июля 2007 16:45

Урожайная статистика

26 июля 2007 14:58

Хлеба - золотой резерв страны