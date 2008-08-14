Хлеборобы Беларуси приближаются к 6,5 миллионам намолота зерна нового урожая

К утру с полей было собрано 6 миллионов 320 тысяч тонн. Полуторамиллионный рубеж преодолела Минская область.

Здесь сейчас самые высокие показатели по намолоту – более 100 тысяч тонн в день. В ближайшие дни о миллионе будет рапортовать Гомельский регион. Теплые дни способствуют наращиванию темпов жатвы и за прошедшие сутки они составили 4,17%. К концу недели аграрии планируют убрать 80% посевной площади и увеличить вес хлебного каравая до семи миллионов.



Завершившие уборку хозяйства Брестской и Гомельской областей направят 90 комбайнов на помощь северным районам Витебской области. Уже составлен график переброски и схема передвижения техники. Как правило, на помощь соседям отправляются самые опытные механизаторы с высокопроизводительными машинами. Планируется, что комбайны поступят в Витебскую область к 18-му августа. Они помогут хозяйствам в уборке поздних высокоурожайных посевов зерновых в таких районах, как Толочинский, Оршанский, Дубровенский, Лепельский, Докшицкий.

Тем временем на Витебщине активно идет уборка льна. На сегодняшний день в области вытереблено более половины всех посадочных площадей. Качество и урожайность бьет все рекорды.

Свои коррективы в уборку льна в республике внесла погода. Сроки созревания сдвинулись на 2 недели позже, однако, качество и урожайность "Северного шелка" в 2008-м на порядок выше.

Анатолий Босенков уже 30 лет – в должности директора самого крупного льнозавода в стране. Говорит, такого урожая как в нынешнем году – за все время работы не было. Да и качество льна радует. Причем, не только руководство.

Но вырастить лен – полдела. Не менее важно – качественно убрать, сохранить и переработать урожай. Для этого в прошлом году на помощь сельчанам пришла государственная программа "Лен". В ее рамках Дубровенскому льнозаводу на приобретение нового оборудования было выделено 3 миллиарда рублей. В обновление – предприятие вкладывало и свои деньги, заработанные на продаже льна.

В следующем году на Дубровенщине увеличат площадь под возделывание льна до трех тысяч гектаров. Благодаря технической оснащенности льнозавода, все сырье будет перерабатываться в районе. А там недалеко до абсолютного лидерства по производству "Северного шелка" в республике.