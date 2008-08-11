Хлеборобы Беларуси преодолели пятимиллионный рубеж намолота зерна

К сегодняшнему утру намолот составил 5 миллионов 220 тысяч тонн. Лидируют хозяйства Минского региона.В списке миллионеров за выходные попала еще одна область – Гродненская. К миллиону приближаются аграрии Брестчины. Гомельская область первой в республике завершает уборку зерновых и намерена помочь техникой северным регионам. До 25-го августа сельхозорганизации страны выполнят госзаказ по заготовке продовольственного зерна. Сейчас на хлебоприемные пункты и элеваторы поступило около миллиона тонн, в том числе около 500 тысяч – для продовольственных нужд, что составляет 50% госзаказа.



Список миллионеров сегодня пополнила Гродненская область. В регионе самая высокая урожайность зерновых по республике, почти – 48 центнера с гектара. Среди хозяйств лидирует СПК "Прогресс-Вертилишки" – здесь собирают с каждого гектара 92 центнера, а в СПК имени Воронецкого Берестовицкого района – 87,5 центнера с гектара. Хозяйства области уже сдали в счет госзаказа 102 тысячи тонн зерна. По расчетам специалистов Минсельхозпрода, в нынешнем году хозяйства Гродненской области вполне могут получить 1,6-1,7 миллиона тонн зерна. В настоящее время в регионе убрано 63% площади зернового клина.