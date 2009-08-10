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Хлеборобы Беларуси преодолели пятимиллионный рубеж

10 августа 2009 17:33
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Об этом сообщили в Минсельхозпроде страны. Убрано более половины урожайных полей.

Гродненская область, в которой побывал Президент, как раз сегодня намолотила миллион тон зерна. Причём в этом регионе – традиционно самая высокая по республике урожайность. В некоторых хозяйствах собирают более 80-ти центнеров с гектара.

Напомним, что первой счёт на миллионы повела Минщина. К заветному рубежу с шестью нулями приблизились и хлеборобы Брестчины. Семьсот тысяч тонн будет сегодня у гомельчан. За ними идут хлеборобы Могилёвской области. Наращивает темпы уборки и самый северный – Витебский регион. Здесь уже появились первые комбайнеры-тысячники.

# Экономика

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