Хлеборобы беларуси отрапортавали о шести миллионах тонн намолота зерна нового урожая

К полутора миллионному рубежу приблизились аграрии Минской области.

Вслед за столичным, Гродненским и Брестским регионами в список миллионеров попадёт и Гомельский. Здесь собрано к утру 910 тысяч тонн зерновых. Средняя урожайность на хлебной ниве страны почти 38 центнеров с гектара. За минувшие сутки темпы косовицы были 4,3%.

Однако чтобы завершить уборку до 25 августа, темпы косовицы необходимо увеличить до 5% в день. Это возможно, учитывая благоприятные погодные условия, отметили в Минсельхозпроде. Кроме того, хозяйства в полном объёме обеспечены топливом, организовано техническое обслуживание комбайнов непосредственно в поле.



В настоящее время в Беларуси убрано 70% зернового клина, и пик уборки переместился в центральные и северные регионы. По предварительным расчётам, валовой сбор зерна в Беларуси может превысить 8,5 миллионов тонн. Таким образом, Беларусь не только обеспечит себя собственным продовольственным и фуражным зерном, создаст необходимые семенные и страховые фонды, но и сможет продать часть зерна на экспорт.