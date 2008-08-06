Хлеборобам с "севера" страны помогут южане

Сегодня из Гомельской в Витебскую область отправятся 70 комбайнов. В некоторых районах Гомельщины зерновые скошены на 90% площадей и более. В то же время в северных – необходимо убрать еще почти половину. На помощь аграриям направят только новые комбайны отечественного производства, что обеспечит хорошие темпы работ. За оказанные услуги хозяйства будут вести расчеты зерном в соответствии с утвержденными нормативами.



В целом, к сегодняшнему утру хозяйства Беларуси уже намолотили 3 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Самые высокие показатели — более 800 тысяч — в Минской области.