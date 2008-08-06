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Хлеборобам с "севера" страны помогут южане

06 августа 2008 07:51
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Сегодня из Гомельской в Витебскую область отправятся 70 комбайнов. В некоторых районах Гомельщины зерновые скошены на 90% площадей и более. В то же время в северных – необходимо убрать еще почти половину. На помощь аграриям направят только новые комбайны отечественного производства, что обеспечит хорошие темпы работ. За оказанные услуги хозяйства будут вести расчеты зерном в соответствии с утвержденными нормативами.

В целом, к сегодняшнему утру хозяйства Беларуси уже намолотили 3 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Самые высокие показатели — более 800 тысяч — в Минской области.
# Экономика

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