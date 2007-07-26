Хлеба - золотой резерв страны

Убрать их в минимальные сроки - задача жатвы-2007. Президент провел селекторное совещание и потребовал завершить уборку урожая до середины августа.

Уборочная кампания - серьезный экзамен для всей страны. Президент Беларуси лично проверяет, как идет работа на местах. Нынешнее селекторное совещание - новая форма контроля. Александр Лукашенко несколько часов подряд общается с губернаторами в режиме он-лайн.

Несколько часов общения в режиме он-лайн заменили многодневные поездки по регионам. Губернаторы честно и без прикрас рассказали, как идет уборочная страда. Главный вопрос, который Александр Лукашенко задал руководителям всех областей - о состоянии зерновых и темах жатвы. Уборочную кампанию необходимо провести в предельно сжатые сроки. В полях около 7 миллионов тонн зерна. Хорошие хлеба удалось вырастить в непростых погодных условиях. Собрать урожай тоже будет не легко, но задача эта выполнимая.

Нынешняя уборочная кампания должна обеспечить надежную продовольственную безопасность страны. На мировом рынке зерна только за последние полтора месяца его стоимость выросла на 50%. Из-за неблагоприятных погодных условий проблемы с хлебом могут возникнуть у России и Украины. При этом задача Беларуси - не просто собрать хороший урожай, но и заготовить зерно впрок, чтобы поставлять на экспорт.



Во время диалога Президента с председателями облисполкомов решались вопросы не только темпах, но и о качестве уборочной. К разговору подключились и ученые. Обсудили новые технологии уборочных работ и работу зерноочистительных и сушильных комплексов. Все рекомендации и рациональные предложения должны быть уже сейчас опробованы на практике.

Весь потенциал государства направить на уборку, потребовал Президент, завершая селекторное совещание. Александр Лукашенко подчеркнул, что для участников уборочных работ должны быть созданы самые благоприятные условия. Надо сделать для занятых на уборке урожая все возможное. С таким требованием обратился Александр Лукашенко к губернаторам и руководителям сельхозпредприятий.