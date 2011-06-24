Харковец: Беларусь ведет переговоры о привлечении в экономику новых кредитных ресурсов

Палата представителей утвердила отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Говоря о 2011-м, министр финансов Андрей Харковец сообщил, что Беларусь ведет переговоры о привлечении в экономику новых кредитных ресурсов.

При этом глава финансового ведомства отметил, что структурные реформы, которые обсуждаются с экспертами Антикризисного фонда ЕвразЭС, направлены, прежде всего, на повышение качества функционирования экономики. Первый транш кредита от этой международной организации, который наша страна уже получила, будет использован на более надежное обеспечение золотовалютных резервов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Мы не намерены использовать эти деньги для финансирования дефицита бюджета. У бюджета накоплена достаточная рублевая ликвидность, поэтому эти ресурсы пойдут на более надежное обеспечение золотовалютных резервов.