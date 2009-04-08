Гядиминас Мишкинис: Наши правительства договорились, что туризм будет занимать более высокое место

В Минске прошла презентация туристических возможностей Литовской Республики.

Конкретные маршруты по историческим местам, условия приема бизнес-групп и даже приглашение на чемпионат Европы по баскетболу – на встрече литовцы представили весь свой туристический потенциал. Белорусы в свою очередь уже стали чаще посещать Литву, за прошлый год количество пересечений границы увеличилось на 4%. Однако, в ближайшее время сотрудничество обеих стран в сфере спорта и туризма может стать еще плодотворнее.

– Я рад что работа выходит на более высокий уровень. Наши правительства договорились, что и туризм будет также занимать более высокое место, рассказал журналистам Госсекретарь Министерства Хозяйства Литовской Республики Гядиминас МИШКИНИС.