Прямой эфир

Губернатор Ростовской области в Минске

25 июня 2009 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минск сегодня прибывает представительная делегация этого российского региона во главе с губернатором Владимиром Чубом. В составе делегации его заместители, а также министры регионального правительства и руководители местных предприятий.

В Минске ростовская делегация намерена обсудить выполнение двустороннего Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного в 2002 году. Запланированы встречи Владимира Чуба с руководством Беларуси, а также посещение некоторых белорусских предприятий.

За прошлый год взаимный товарооборот составил более 375-ти млн. долларов. Беларусь поставляет в регион полиэфиры, тракторы, шины, мебель и продукты питания. Из Ростовской области импортируются подсолнечное масло, трубы, пластмассы и изделия из них.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
24 июня 2009 17:52

Белорусский рапс дешевле импортного в 50 раз

24 июня 2009 17:45

Льготные кредиты на строительство для многодетных семей

24 июня 2009 17:33

Информация для минских водителей