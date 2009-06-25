Губернатор Ростовской области в Минске

В Минск сегодня прибывает представительная делегация этого российского региона во главе с губернатором Владимиром Чубом. В составе делегации его заместители, а также министры регионального правительства и руководители местных предприятий.

В Минске ростовская делегация намерена обсудить выполнение двустороннего Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного в 2002 году. Запланированы встречи Владимира Чуба с руководством Беларуси, а также посещение некоторых белорусских предприятий.

За прошлый год взаимный товарооборот составил более 375-ти млн. долларов. Беларусь поставляет в регион полиэфиры, тракторы, шины, мебель и продукты питания. Из Ростовской области импортируются подсолнечное масло, трубы, пластмассы и изделия из них.