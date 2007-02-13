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ГТК вводит таможенное оформление на автомобильное топливо

13 февраля 2007 10:08
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Государственный таможенный комитет Беларуси с 1 марта вводит таможенное оформление бензина и дизельного топлива, вывозимого физическими лицами.Данная мера призвана упорядочить вывоз топлива за пределы страны, а также предотвратить факты незаконной предпринимательской деятельности. В первую очередь оформление коснется вывоза топлива под видом личного имущества в баках автомобилей. Выезжающим за пределы страны чаще, чем раз в течение трех суток, выставят требование о декларировании.
# Экономика

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