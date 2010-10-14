ГТК Беларуси: Российской таможне не останется никакой работы

Таможенный контроль на белорусско-российской границе окончательно снимут 1 июля 2011 года.

Белорусско-российская граница будет открыта для всех видов товаров. Пока же пошлины не унифицированы на весь перечень изделий. В Беларуси все ещё подлежат проверке 3 их наименования, в России — около 50.

Вместе с тем, за сто дней работы в рамках нового Таможенного кодекса, товарооборот успел вырасти на треть. А объемы транзита вернулись на докризисный уровень.

Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Очередей нет, поскольку транспортный контроль уже оттуда убран. Российская таможня проверяет только узкий перечень товаров — 50 наименований, ставки защитных пошлин на которые пока не унифицированы между нашими странами. То есть, когда это будет решено, то российской таможне там не останется никакой работы.