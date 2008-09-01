Группа китайских специалистов в области ядерной энергетики скоро прибудет в Минск

Об этом сообщили сегодня на встрече председателя Совета Республики Геннадия Новицкого с послом КНР в Республике Беларусь У Хунбинем. Рабочая группа самой мощной в Китае корпорации по ядерному строительству будет изучать возможность создания атомной станции в нашей стране. Китайская сторона готова рассмотреть все варианты, предложенные белорусами.



Инфраструктура для будущей станции — не единственное перспективное направление для развития сотрудничества. Укрепление двусторонних связей намечается и в банковском секторе.