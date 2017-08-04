Грунтовые воды не попадают в хранилища: преимущества хранения сенажа в траншеях
Новости Беларуси. Еще одна тема, озвученная на селекторном совещании Президента, – заготовка и хранение кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства уверен: сегодня, владея современными технологиями, негоже хранить зерно в буртах.
Как показывает практика, четверть сенажа, хранящегося в таких условиях, превращается в отходы. Будущее за сенажными траншеями. Целесообразность их строительства уже оценили аграрии.
Анастасия Бут, СТВ:
Еще полвека назад корма хранили вот так, прямо посреди поля. Технологии давно шагнули вперед, но бурты себя пока не изжили. Практически в каждом хозяйстве можно найти такие дедовские ноу-хау, которые сегодня сложно назвать экономически выгодными.
Берут из бурта корм неравномерно.
В итоге попадает воздух, что негативно влияет на консервацию сенажа. Осадки тяжким грузом оседают на финансовом положении хозяйства, а четверть корма может превратиться из потенциальных доходов в реальные расходы.
В агрокомбинате «Юбилейный» сенаж закладывают в специальные траншеи. Их здесь около 30, вместимостью от 1000 до 4000 тонн. С весны трамбует массу новый компактор, на днях купили второй.
Чем плотнее уложить сенаж сегодня, тем качественнее он будет завтра.
Анатолий Корзун, первый заместитель директора ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»:
Хранение корма в силосных траншеях подразумевает качественную трамбовку, качественное укрытие, площадки, оборудованные хорошими подъездными путями.
Грунтовые воды не попадают в хранилища.
В планах хозяйства положить на хранение 28 тысяч тонн сенажа. Впереди – осенняя заготовка силоса. Под кукурузу достраивают еще одну траншею. Проект типовой, аналогичные ямы есть в хозяйствах каждой области. Возводят собственными силами, а материал закупают у местных промышленников без затрат на транспортировку.
Евгений Раковский, заместитель директора по строительству ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»:
Уже одна яма построена, сенажная траншея, сейчас заканчиваем строительство второй
половины этой ямы. По деньгам в среднем получается где-то 230 тысяч. Работает, в принципе, на строительстве этих двух сенажных траншей подразделение в количестве двух человек, плюс кран и погрузчик.
Элементарно просто и быстро.
Сергей Шацкий, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Оршанского райисполкома:
В районе на данный момент порядка 180 траншей. За этот год уже проведено строительство по ряду сельхозорганизаций дополнительных сенажных траншей. У нас хватает под полную потребность для закладки кормов.
В Оршанском районе продолжается уборка однолетних трав, ведется второй укос многолетних. Заготовлено свыше 5000 тонн сена и 150 тысяч тонн сенажа. По осени предстоит убрать кукурузу на 7000 гектаров и заложить корм. Естественно, уже в сенажные траншеи.