Грунтовые воды не попадают в хранилища: преимущества хранения сенажа в траншеях

Новости Беларуси. Еще одна тема, озвученная на селекторном совещании Президента, – заготовка и хранение кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства уверен: сегодня, владея современными технологиями, негоже хранить зерно в буртах. Как показывает практика, четверть сенажа, хранящегося в таких условиях, превращается в отходы. Будущее за сенажными траншеями. Целесообразность их строительства уже оценили аграрии.

Анастасия Бут, СТВ:

Еще полвека назад корма хранили вот так, прямо посреди поля. Технологии давно шагнули вперед, но бурты себя пока не изжили. Практически в каждом хозяйстве можно найти такие дедовские ноу-хау, которые сегодня сложно назвать экономически выгодными. Берут из бурта корм неравномерно. В итоге попадает воздух, что негативно влияет на консервацию сенажа. Осадки тяжким грузом оседают на финансовом положении хозяйства, а четверть корма может превратиться из потенциальных доходов в реальные расходы.

В агрокомбинате «Юбилейный» сенаж закладывают в специальные траншеи. Их здесь около 30, вместимостью от 1000 до 4000 тонн. С весны трамбует массу новый компактор, на днях купили второй. Чем плотнее уложить сенаж сегодня, тем качественнее он будет завтра.

Анатолий Корзун, первый заместитель директора ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»:

Хранение корма в силосных траншеях подразумевает качественную трамбовку, качественное укрытие, площадки, оборудованные хорошими подъездными путями. Грунтовые воды не попадают в хранилища. В планах хозяйства положить на хранение 28 тысяч тонн сенажа. Впереди – осенняя заготовка силоса. Под кукурузу достраивают еще одну траншею. Проект типовой, аналогичные ямы есть в хозяйствах каждой области. Возводят собственными силами, а материал закупают у местных промышленников без затрат на транспортировку.

Евгений Раковский, заместитель директора по строительству ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»:

Уже одна яма построена, сенажная траншея, сейчас заканчиваем строительство второй

половины этой ямы. По деньгам в среднем получается где-то 230 тысяч. Работает, в принципе, на строительстве этих двух сенажных траншей подразделение в количестве двух человек, плюс кран и погрузчик. Элементарно просто и быстро.