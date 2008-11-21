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Грунт для столичных газонов будут готовить по специальным рецептурам

21 ноября 2008 11:49
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Работу машины по приготовлению растительного грунта для газонов продемонстрировали в Минске участникам осеннего объезда территории города. Готовность к зиме, а также итоги месячника по благоустройству территории Минска сегодня оценивают столичные власти. К слову, ежегодно в столице высаживают около 2,5 миллионов цветов. Работники "Зеленстроя" творчески подходят к оформлению городских цветников, применяя для композиций различные материалы.
# Экономика

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