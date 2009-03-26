«Гродно Химволокно» снизит выбросы вредных веществ в атмосферу

Предприятие приступает к реализации масштабного инвестиционного проекта. Это реконструкция производства кордной и капроновой нити. В непростых экономических условиях нужно работать по-новому, решили на гродненском предприятии «Химволокно». И сделали ставку на инновационные технологии.



Это повышает качество и снижает его себестоимость. А главное позволяет выпускать новую продукцию.



- Запущена в июне прошлого года – это нить БЦ вместе со скруткой и термофиксацией. Это тоже новый вид продукции, - говорит начальник управления технического развития ОАО «Гродно Химволокно» Сергей КОРОТКОВ. - Реализация этого проекта нам позволила в два раза увеличить выпуск жгутовой нити и поставлять её на новые рынки сбыта. Это в Россию, Словакию, Польшу. Прорабатывается вопрос с Германией и США.



Другой инновационный проект позволил первыми в республике производить специальный шинный корд – основу для автопокрышек. Раньше эту продукцию бобруйские шинники покупали исключительно за границей. Теперь гродненское химволокно поставляет её на экспорт. Впервые инновационные технологии на предприятии Химволокно были использованы в энергетической сфере. Была поставлена задача – снизить себестоимость продукции за счёт снижения стоимости электричества. На базе уже существующей котельной, были поставлены современные газопоршневые двигатели. В результате, получают своё электричество, свою горячую воду и свой пар, в общем, безотходное производство.



Горячей водой отапливают всё предприятие, пар используют при производстве продукции, а электроэнергию теперь даже продают городу. Большей экономии, говорят энергетики, и быть не может.



- По прошлому году предприятие затратило 86 тысяч тонн условного топлива, - сообщил телеканалу СТВ главный энергетик ОАО «Гродно Химволокно» Виктор ОКУНЁВ. -Если бы этого мы не делали, то есть не внедряли энергосберегающих технологий, то мы бы потребили 114 тысяч тонн условного топлива, т.е. видите какая выгода.



Такую выгоду видят и в правительстве. В этом году принято решение оказать серьёзную поддержку предприятиям, которые внедряют новые технологии. В условиях мирового финансового кризиса такая работа позволит не только сохранить зарубежные рынки сбыта, но и освоить новые.



- Инновационные проекты даже в условиях кризиса должны быть выполнены, - заявил премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ. - Поэтому уже в этом году мы два триллиона белорусских рублей, предусмотренных инновационными фондами, полностью направим на дальнейшее развитие нашей экономики, на внедрение новых инновационных технологий. Это будет значительная поддержка в условиях финансового кризиса.



То, что такая серьёзная финансовая поддержка принесёт плоды, в правительстве не сомневаются. Яркий пример – гродненское «Химволокно». В этом году объёмы продукции и её конкурентоспособность здесь значительно выше, чем даже два года назад.