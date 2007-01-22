Гродно бьет рекорды!

В Гродно в минувшем году построено 3.700 квартир. Это рекордный показатель для областного центра за всю его историю.

Всего сдано в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья, что почти на треть больше, чем в 2005-м. В нынешнем году в Гродно планируется возвести около 300 тысяч квадратных метров жилья. Причем, каждая новая квартира будет обеспечена телефонной связью, а по желанию будущих жильцов и автоматической пожарной сигнализацией.

Между тем, 2007-й в Гродно объявлен Годом благоустройства дворовых территорий. На реализацию мероприятий предусмотрены миллиардные ассигнования. Как минимум треть дворовых территорий капитально реконструируют: оборудуют новыми детскими площадками, вымостят тротуары плиткой, озеленят прилегающие территории. Только новых деревьев и кустарников в течение года высадят около 5 тысяч. Крупномасштабная реконструкция улиц и домов областного центра ведется уже около 10 лет. За это время город значительно изменил свой облик. В старой части Гродно появился свой Арбат - уникальная почти 1,5-километровая пешеходная улица, вымощенная камнем и плиткой. Преобразованы также центральные городские площади и парки. В перспективе - модернизация старого автомобильного моста через реку Нёман, строительство новой улицы и объездной дороги.