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Грецию не пригласили на встречу лидеров еврозоны на саммите G20

03 ноября 2011 08:22
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Во Франции стартует саммит «Большой Двадцатки». Главный вопрос повестки дня — как не допустить новой волны кризиса.

Накануне во Франции прошло экстренное заседание по греческому вопросу. Переполох на биржах и непонимание со стороны глав Евросоюза вызвало заявление греческого премьера Георгиуса Папандреу о проведении всенародного референдума по вопросу принятия нового кредита от ЕС в обмен на ужесточение мер по сокращению госдолга. Помимо этого теперь на повестке дня стоит и вопрос о том, намерена ли Греция оставаться в зоне евро. Ответ греки должны дать до конца этого года.

Сегодня утром лидеры еврозоны Франция, Германия, Италия, Испания и представители международных финансовых институтов проведут новый раунд переговоров. Грецию на эту встречу не пригласили. А саммит «Большой двадцатки» начнется после полудня, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Кризис в Греции

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