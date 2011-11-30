Прямой эфир

Греции выделят очередной транш помощи – 8 миллиардов евро

30 ноября 2011 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Объем средств Международного валютного фонда будет увеличен. К такому решению пришли министры финансов 17 государств еврозоны на саммите в Брюсселе.

Цель нововведения – расширить возможности помощи странам, столкнувшимся с долговым кризисом, чтобы предотвратить крах евро. После этого решения Греция вздохнула с облегчением. Вечному европейскому должнику все-таки выделят очередной — уже шестой – транш финансовой помощи: восемь миллиардов евро. Предположительно, деньги, без которых стране грозил бы дефолт, Афины получат в середине декабря. Между тем, несмотря на многомиллиардные финансовые вливания, ситуация в Греции с каждым днем ухудшается. Массовые сокращение рабочих мест и урезания пособий и зарплат прежде всего ударили по самым незащищенным слоям населения. По приблизительным оценкам, в стране 20 тысяч бездомных. Это на четверть больше, чем в предыдущие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
30 ноября 2011 10:59

Белорусский рубль продолжает укрепляться: 8 590 на 30 ноября

29 ноября 2011 17:37

«Газпром» и «Белтрансгаз» урегулировали вопрос оплаты газа во втором полугодии этого года

29 ноября 2011 17:32

Мясникович: Мы определили направления, благодаря которым можно увеличить в 2-3 раза объем взаимной торговли с Вьетнамом