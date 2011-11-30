Греции выделят очередной транш помощи – 8 миллиардов евро

Объем средств Международного валютного фонда будет увеличен. К такому решению пришли министры финансов 17 государств еврозоны на саммите в Брюсселе.

Цель нововведения – расширить возможности помощи странам, столкнувшимся с долговым кризисом, чтобы предотвратить крах евро. После этого решения Греция вздохнула с облегчением. Вечному европейскому должнику все-таки выделят очередной — уже шестой – транш финансовой помощи: восемь миллиардов евро. Предположительно, деньги, без которых стране грозил бы дефолт, Афины получат в середине декабря. Между тем, несмотря на многомиллиардные финансовые вливания, ситуация в Греции с каждым днем ухудшается. Массовые сокращение рабочих мест и урезания пособий и зарплат прежде всего ударили по самым незащищенным слоям населения. По приблизительным оценкам, в стране 20 тысяч бездомных. Это на четверть больше, чем в предыдущие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.