«Граждане просто хотят мирно жить, растить детей». Советник евродепутата о ценах, конфликте в Украине и санкциях

Что сейчас происходит с ценами в Европе, как на это реагируют местные жители и готовы ли обычные европейцы оплачивать из собственного кармана амбиции своих политиков? В программе «Неделя» на СТВ на эти и другие вопросы ответил Мариан Дурис, советник евродепутата из Словакии. Ольга Коршун, СТВ:

Как изменились в Евросоюзе цены за последние недели, что на них влияет?

Мариан Дурис, советник евродепутата по внешней политике (Словакия):

За последние 15-18 месяцев произошло совпадение ряда факторов, которые привели к тому, что мировые цены на сельхозтовары достигли почти рекордного уровня. Конфликт в Украине – последнее событие, которое подталкивает цены еще выше. Для сельхозпроизводителей во всем мире высокие цены на удобрения и топливо являются серьезной проблемой. К примеру, Бразилия зависит от импорта удобрений более чем на 80 %. Сокращение использования грозит снижением урожайности. Но это был отдаленный пример, конечно, европейский рынок и цены в магазинах реагируют аналогичным образом, но причин больше. Я думаю, американский экономист Питер Шифф сказал, что более высокие цены и инфляция сегодня (и которая, кстати, началась с конца прошлого года) являются результатом монетарной политики Европейского центробанка, так называемой зеленой политики со слишком амбициозными целями и субсидированием не очень мощных источников энергии. Ольга Коршун:

А как жители Словакии относятся к санкциям против нас и России? Они их поддерживают?