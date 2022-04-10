«Граждане просто хотят мирно жить, растить детей». Советник евродепутата о ценах, конфликте в Украине и санкциях
Что сейчас происходит с ценами в Европе, как на это реагируют местные жители и готовы ли обычные европейцы оплачивать из собственного кармана амбиции своих политиков?
В программе «Неделя» на СТВ на эти и другие вопросы ответил Мариан Дурис, советник евродепутата из Словакии.
Ольга Коршун, СТВ:
Как изменились в Евросоюзе цены за последние недели, что на них влияет?
Мариан Дурис, советник евродепутата по внешней политике (Словакия):
За последние 15-18 месяцев произошло совпадение ряда факторов, которые привели к тому, что мировые цены на сельхозтовары достигли почти рекордного уровня. Конфликт в Украине – последнее событие, которое подталкивает цены еще выше. Для сельхозпроизводителей во всем мире высокие цены на удобрения и топливо являются серьезной проблемой. К примеру, Бразилия зависит от импорта удобрений более чем на 80 %. Сокращение использования грозит снижением урожайности. Но это был отдаленный пример, конечно, европейский рынок и цены в магазинах реагируют аналогичным образом, но причин больше. Я думаю, американский экономист Питер Шифф сказал, что более высокие цены и инфляция сегодня (и которая, кстати, началась с конца прошлого года) являются результатом монетарной политики Европейского центробанка, так называемой зеленой политики со слишком амбициозными целями и субсидированием не очень мощных источников энергии.
Ольга Коршун:
А как жители Словакии относятся к санкциям против нас и России? Они их поддерживают?
Мариан Дурис:
Если брать мнение граждан, я предполагаю, что большинство людей не заинтересованы в санкциях, они не предпочитают более высокие цены, хотят сохранить свой уровень жизни или еще больше повысить его. Я предполагаю, что большинство людей имеют здоровый, рациональный взгляд на эти экономические аспекты, подавляющее большинство не испытывает ненависти или антипатии, как многие политики. Я думаю, что граждане просто хотят хорошо, мирно жить, работать, растить детей и получать хорошие услуги за те налоги, которые они платят. И я боюсь, что они не чувствуют какой-то существенной помощи со стороны действующей власти или какого-то отстаивания их интересов со стороны власти в этот момент.