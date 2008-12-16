Гранитная отрасль Беларуси оказалась нерентабельной

Крупнейший в Европе производитель и переработчик горной породы «Гранит» переживает не лучшие времена. Потребность республики в изделиях покрывают за счет импорта. План же по экспортным поставкам выполнен лишь на треть. 50 миллионов рублей вложенных в комплекс инвестиций ушли впустую. Начала нового года на предприятии «Гранит» ждут с особым нетерпением. По прогнозам специалистов здесь подует ветер долгожданных перемен. Мощнейшее предприятие со стабильным названием оказалось в шатком положении.



Крупнейший в Европе производитель экологически чистого гранитного щебня начал работу в 1975 году. Уже через год здесь достигли объемов в 1 миллион тонн. Сегодня потребность республики в изделиях из гранита покрывается за счет импорта. Мощности собственного предприятия задействованы не в полную силу.



В 2006 здесь началась реконструкция. Для дробильно-сортировочного завода закупили дорогостоящее финское оборудование. В итоге — предприятие оказалось его заложником.



Производительность иностранных агрегатов на 50% процентов ниже. Дробилки быстро выходят из строя. На предприятии нашли выход: новое оборудование меняют на старое российское. Финское же, так необходимое для производства мелкого щебня, ржавеет под открытым небом. А вместе с ним и более 800 миллионов рублей. Своеобразно подошли и к вопросу экспортных поставок.



Учет добываемой горной породы не ведется. Продукцию отпускают без предварительных расчетов. При этом расходы предприятия растут в геометрической прогрессии. Затраты на охрану, например, сопоставимы с затратами на содержание всей социальной сферы. Такая бесхозяйственность не осталась не замеченной.



9 миллионов тонн гранитных отсевов могли использовать в строительной отрасли. Она сегодня испытывает острый дефицит этого материала. Вместе с тем, это пока мертвый груз. Улучшить положение намерен новый директор предприятия. К 2011 году гранитный магнат должен достигнуть объемов в 16 миллионов тонн.