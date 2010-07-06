Грандиозная инвестиция Ирана в Беларусь

Аквапарк, гостиница, казино. Иранские бизнесмены построят на берегу Заславского водохранилища туристско-развлекательный комплекс. Стоимость проекта - около миллиарда долларов. Однако, как убеждают специалисты, этот комплекс станет лучшим не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Пока архитектурный шедевр существует лишь на бумаге, но переговоры стороны собираются завершить в ближайшее время.

Иранские бизнесмены уже не в первый раз проявляют интерес к белорусской земле. Только на Минщине успешно работает 4 совместных предприятия. Вот и сейчас восточную сказку инвесторы решили сделать былью. Грандиозный проект - туристско-развлекательный центр - должен стать лучшим не только в Беларуси, но и в Восточной Европе.

Пока здесь не летают ковры-самолеты, зато плавают яхты и катера. Не случайно, что именно на берегу живописного Заславского водохранилища вырастет целый развлекательный комплекс. На 80 гектарах расположатся аквапарк, гостиница, казино, магазины, рестораны, лодочная станция, ипподром. А вместе с белорусскими ивами и липами пустят корни экзотические растения Ирана и Китая. Проектировать и строить центр будут лучшие иранские специалисты. Стороны уже обсудили все рабочие моменты и к концу года виртуальный проект начнет приобретать реальную форму.

Туристическая деревня - не первый и не последний проект иранских инвесторов. Впереди - строительство в Минске 8 комфортабельных гостиниц и транспортно-логистического центра. Впрочем, оценить, какие всходы дадут денежные вложения нашим партнерам будет несложно. В ближайшее время между Минском и Тегераном будет налажено прямое авиасообщение. А, значит, наши страны свяжут не только земля и вода, но и небо.