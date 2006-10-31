График выплаты пенсий в Беларуси подкорректирован

Такая необходимость вызвана переносом рабочего дня с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября и празднованием Дня Октябрьской революции.По республике, кроме столицы, в пятницу 3 ноября выплатят пенсии за 4 и 5 ноября, в субботу - за 6 и 7 ноября. Столичные пенсионеры, которые по графику получают деньги 7-го числа, смогут получить их в почтовом отделении 4 или 6 ноября. На дом пенсии за 7 ноября доставят пожилым людям на день раньше. Напомним, что с ноября размеры трудовых пенсий повышаются в среднем на 11%.