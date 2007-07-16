Готовность к уборочной

Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится масштабная акция по проверке готовности сельскохозяйственной техники и помещений к уборочной кампании.

На территории столичного региона действует совместная программа Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома и областного управления МЧС по надзору за пожарной безопасностью во время уборочной.

В рамках программы все работники МЧС, не задействованные на боевом дежурстве, проводят инструктажи, проверяют комплектацию техники первичными средствами пожаротушения.

Профилактическую работу инспекторы государственного пожарного надзора начали задолго до начала уборочной. Работники областного управления МЧС закреплены за сельскохозяйственными объектами, на учете вся техника. Комбайны прошли проверку технического состояния и наличия средств для тушения пожара. И только после этого каждая машина получила допуск на работу в поле.

Самое пристальное внимание уделяется зерносушилкам. Ведь практически все виды зерна подвержены тепловому самовозгоранию. Уже в этом году на территории Минской области был зарегистрирован такой случай. Поэтому огнетушители на силовых агрегатах, комплектация пожарных щитов и, главное, готовность работников хозяйств к действиям в нештатной ситуации - гарантия сохранности будущего урожая. Еще месяц назад претензий у работников МЧС к руководителям хозяйств было много, сейчас ситуация иная.

Кроме дежурств на полях более сорока спасателей области на время отпуска сменят профессию и примут непосредственное участие в уборочной - сядут за штурвалы комбайнов, тракторов и автомашин.



Тем временем в Беларуси уже убрано 4% посевов зерновых и зернобобовых культур. Больше всего, около 10%, собрано в Гомельской и Брестской областях, меньше всего - лишь 1% - в Витебской.

В этом году полеглость посевов - основная проблема для сельхозорганизаций. Особенно сложно с уборкой зерновых на Брестчине, где полегло около 80% посевов. Лучше всего зерновые сохранились в центральных районах республики, а также в некоторых районах Минской и Витебской областей, которые меньше всего пострадали и от засухи.

Хлеборобы делают все возможное для того, чтобы получить хороший урожай зерна, но погода вносит свои коррективы. Синоптики обещают к концу недели дожди, а это означает, что уборка опять может затянуться.

