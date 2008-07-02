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Готовность инвестировать в белорусскую экономику подтверждают в Польше

02 июля 2008 18:26
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Здесь прошла масштабная презентация бизнес-проектов специально для польских инвесторов.

Договориться о сотрудничестве удалось в самых разных сферах: от туризма до энергетики. Товарооборот между Беларусью и Польшей в прошлом году составил порядка 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Прогнозы на 2008 – более 3 миллиардов. Чтобы поддержать такую положительную динамику в Варшаве прошла презентация наиболее интересных белорусских экономических проектов.

Совместные предприятия уже действуют как на территории Беларуси,  так и Польши. К примеру, польские бизнесмены охотно приобретают товары концерна "Белнефтехим".

# Экономика

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