Готовность инвестировать в белорусскую экономику подтверждают в Польше

Здесь прошла масштабная презентация бизнес-проектов специально для польских инвесторов.

Договориться о сотрудничестве удалось в самых разных сферах: от туризма до энергетики. Товарооборот между Беларусью и Польшей в прошлом году составил порядка 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Прогнозы на 2008 – более 3 миллиардов. Чтобы поддержать такую положительную динамику в Варшаве прошла презентация наиболее интересных белорусских экономических проектов.

Совместные предприятия уже действуют как на территории Беларуси, так и Польши. К примеру, польские бизнесмены охотно приобретают товары концерна "Белнефтехим".

