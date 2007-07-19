Готовь сани летом

Правительство Беларуси утвердило меры по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду. Согласно документу в республике до 1 октября должны быть реализованы мероприятия, которые обеспечат устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение.

К 1 сентября в стране будут разработаны варианты топливоснабжения и энерго-режимов на случай снижения поставок энергоносителей, возникновения аварийных ситуаций и резких похолоданий.

До 1 ноября "Белтрансгазу" необходимо создать максимальные запасы природного газа в Осиповичском и Прибугском подземных хранилищах.

На предприятиях и в организациях к 1 октября должны быть приведены в рабочее состояние автономные источники электроэнергии и тепло-установки с необходимыми запасами топлива - прежде всего, местными его видами.