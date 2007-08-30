Госзаказ по пивоваренному ячменю выполнен на 92%

Хозяйства Беларуси сдали в счет государства 138 тысяч тонн пивоваренного ячменя.

Чтобы выполнить план необходимо еще 12 тысяч. В нынешнем году лучший по качественным характеристикам пивоваренный ячмень - в Витебской и Могилевской областях. Здесь установленное задание перекрыто соответственно на 45 и 40%. В Брестской области справились с планом в установленном объеме.

Наиболее близки к выполнению госзаказа хозяйства Гомельской и Минской областей. Сложнее ситуация в Гродненской области, где справились с заданием только на 61%. Принимаются меры по безусловному выполнению госзаказа в полном объеме.

