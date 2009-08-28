Госветслужба Беларуси сняла временные ограничения на поставку животноводческой продукции в Россию

От ограничений освобождены ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Лунинецкий молочный завод» и КУП «ГМЗ № 1» (Минск).

В июле на этих предприятиях Госветслужбой были введены временные ограничения на экспорт в связи с выявлением антибиотиков. Теперь эти заводы будут постоянно находиться под усиленным мониторингом Россельхознадзора и в случае повторного выявления антибиотиков будут лишены права экспортных поставок.

Вместе с тем еще не сняты ограничения на поставку продукции ОАО «Дятловский сыродельный завод» и «Скидельский маслосырзавод» ОАО «Молочный мир», где в начале августа были повторно обнаружены антибиотики тетрациклинового ряда. По словам пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дарьи Козловской, поставлена задача провести расследование причин попадания антибиотиков в готовые продукты. Кроме того, в сельхозведомстве усилен контроль за качеством продукции этих предприятий на всех этапах производства, пишет «Рэспублiка».