Государство возместит сельхозпредприятиям Беларуси часть процентов по кредитам на закупку продукции растениеводства

В этом году указом Президента сельхозпредприятиям государство возместит часть процентов за пользование кредитами в общей сумме почти в 3 трлн. рублей. Помощь получат райпотребсоюзы, хлебо- и льнозаводы, рыбхозы, консервные, овощесушильные и другие предприятия, которые будут закупать продукцию растеніеводства - урожая 2011 года.

Такая целевая финансовая поддержка государством единовременных продовольственных закупок создаёт условия для обеспечения не только продовольственной безопасности страны, но и устойчивой работы самих сельхозпредприятий страны.

Сергей Грамыко, директор Быховского консервно-овощесушильного завода

Нам этот указ очень интересен так как, мы направляем эти средства на закупку продуктов растениеводства у сельских предприятий, а значит, мы не вымываем свои оборотные средства на закупку тары. Этот указ даст возможность нам вовремя рассчитаться с предприятиями-поставщиками.

Сергей Грамыко директором консервно-овощесушильного завода стал сравнительно недавно, два года назад. Тогда предприятие было не в лучшем состоянии. Пришлось всё начинать практически с ноля.

Государство выделило кредит, закупили новые лини, отремонтировали производственные помещения. Завод изменился до неузнаваемости. Ежегодно наращивает производственные мощности. Предприятие стало рентабельным. Однако поддержку государства на заводе ощущают даже сейчас. Кредиты на закупку сырья оказались сильным подспорьем.

Подобные кредиты предприятие берёт в самый сезон работ. Закупать нужно много и быстро. В течение года по долгам необходимо рассчитаться. Часть процентов по кредиту ежегодно берёт на себя государство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Муравьёв, заместитель председателя Могилёвского областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию:

Половина ставки рефинансирования льготируется. С каждого полученного миллиарда 90 миллионов рублей в год берёт на себя государство. Остаётся предприятию выплатить вторую часть процентов по ставке рефинансирования плюс маржу банку.

Благодаря такой господдержке предприятие не только уменьшает себестоимость продукции, но и увеличивает её конкурентоспособность. Расширяется ассортимент, растут прибыли.

Вместе с тем меняется и география поставок продукции. За границей открывают новые торговые дома. Уже сейчас поставки на экспорт составляют более 30%.

Евгений Копчинский, заместитель директора Быховского консервно-овощесушильного завода:

Были подписаны контракты с контрагентами из США и Канады. Туда уже начались первые отгрузки. Ассортиментный перечень широкий. Маринады, горошек, соки нектары, натуральные соки. Несколько поставок сделали в Туркменистан.