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Государство в процессах экономики

19 апреля 2007 11:22
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Известный постулат "чем меньше государство вмешивается в процессы экономики, тем лучше" 19 апреля участники международной научно-практической конференции "Госрегулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования", открывшейся в Минске, опровергли. Ученые из Беларуси, России и Украины приехали не только для того, чтобы обменяться опытом, но и позаимствовать некоторые белорусские ноу-хау. Белорусская модель экономики с сильным государством в основе и социальной направленностью вызывает у специалистов большой интерес.
# Экономика

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