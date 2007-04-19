Государство в процессах экономики

Известный постулат "чем меньше государство вмешивается в процессы экономики, тем лучше" 19 апреля участники международной научно-практической конференции "Госрегулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования", открывшейся в Минске, опровергли. Ученые из Беларуси, России и Украины приехали не только для того, чтобы обменяться опытом, но и позаимствовать некоторые белорусские ноу-хау. Белорусская модель экономики с сильным государством в основе и социальной направленностью вызывает у специалистов большой интерес.