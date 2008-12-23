Государство сохраняет основные правила игры на поле малого бизнеса

Эта тема вызвала бурную дискуссию на совещании у Президента. С Нового года будет значительно усилена ответственность за законность работы предпринимателей. За деятельность в формате, так называемых "серых схем" спрос будет строгий. Таковы главные итоги совещания у Главы государства по вопросам регулирования предпринимательской деятельности.



Уже с первых минут совещания стало понятно — в одном позиция Главы государства остается незыблемой – справедливость должна быть общей для всех. Правила игры на бизнес-поле лишь тогда верны, когда одинаковы и для, так называемых, индивидуалов, и для предприятий.



Перевести работу предпринимателей в цивилизованное русло могли бы оптовые склады в каждом регионе республики — о них Президент говорил еще три года назад. С появлением таких структур схема малого бизнеса в Беларуси избавилась бы от лишних, далеко не самых прозрачных, звеньев. Закупать товары можно было бы не на московском «Черкизово», а практически рядом с домом. В этом главная претензия Президента к Правительству.



Пока же бизнесмены малого калибра продолжают вывозить за рубеж крупные суммы валюты, а ее в нынешних условиях так не просто заработать флагманам национальной экономики. Государство не сбрасывает со счетов проблемы малых бизнесменов, ведь цена вопроса – занятость 65 тысяч человек.



Двухчасовое совещание у Главы государства превратилось в большую дискуссию. В результате принято непростое компромиссное решение. С Нового года лишь незначительно изменится коэффициенты по таможенным платежам на импортные товары, ввозимые предпринимателями. Что же касается формы и способа уплаты налогов, то их в праве выбирать каждый бизнесмен.



Баланс интересов государства и индивидуальных предпринимателей — вот главный принцип сегодняшнего компромисса. Сохранение упрощенных условий, пусть и с небольшими поправками, - очередной шаг навстречу малому бизнесу. Взамен государство требует максимальной прозрачности в бизнесе. Ведь за спиной у индивидуальных предпринимателей нередко интересы крупных оптовиков. Их надежды и чаяния далеко не всегда совпадают с национальными. Только в уходящем году заведено 343 уголовных дела по так называемым «серым схемам».



Эволюция на пути к цивилизованной работе. Вот главное и самое ценное, о чем сегодня удалось договориться. Теперь стратегия будет выглядеть примерно так: не закручивать гайки, а создавать условия для конкурентной борьбы за потребителя. Свежий и самый яркий пример — история с гипермаркетами — они уже заметно потеснили мелких продавцов. Государство рассчитывает, что в таких условиях предприниматели постепенно перейдут к иному форматы работы – не продавать чужое, импортное, а производить свое. Все принятые сегодня решения документально закрепит президентский Указ. Он будет подписан в ближайшие дни.