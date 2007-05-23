Государство планирует сменить способы социальной поддержки

Законопроект "О государственных социальных льготах" принят сегодня в двух чтениях.

Представляя документ, министр труда и социальной защиты Беларуси Владимир Потупчик заявил, что льготы - наиболее затратная и неэффективная форма государственной социальной поддержки населения. На эти цели тратится во много раз больше средств, чем на самые приоритетные соцпрограммы, и более чем в 100 раз, чем на государственную соцпомощь. Глава Минтруда считает, что "льготы не оказывают влияния на повышение уровня жизни людей и не способствуют сокращению количества малообеспеченных семей. На одну семью в месяц приходится в среднем 20 тыс. рублей предоставленных льгот. Кроме того, наиболее обеспеченные люди получают льготы почти в полтора раза больше, чем малообеспеченные.

Не реализовывают свое право на льготы и сельские жители. По сравнению с ними горожане получают льгот в 1,7 десятых раза больше. Сегодня, по сравнению с 90-ми годами, количество малообеспеченных семей снизилось в четыре раза. А потому необходимости в столь широком перечне категорий людей, претендующих на льготы, нет. По убеждению министра, нынешняя система льгот должна быть заменена "адресной социальной поддержкой, которая должна носить исключительно конкретный характер".

В ближайшее время принятый законопроект о предоставлении льгот рассмотрит Совет республики Национального собрания Беларуси.