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Государство планирует сменить способы социальной поддержки

23 мая 2007 11:28
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Законопроект "О государственных социальных льготах" принят сегодня в двух чтениях.

Представляя документ, министр труда и социальной защиты Беларуси Владимир Потупчик заявил, что льготы - наиболее затратная и неэффективная форма государственной социальной поддержки населения. На эти цели тратится во много раз больше средств, чем на самые приоритетные соцпрограммы, и более чем в 100 раз, чем на государственную соцпомощь. Глава Минтруда считает, что "льготы не оказывают влияния на повышение уровня жизни людей и не способствуют сокращению количества малообеспеченных семей. На одну семью в месяц приходится в среднем 20 тыс. рублей предоставленных льгот. Кроме  того, наиболее   обеспеченные люди получают льготы почти в полтора раза больше, чем малообеспеченные.

Не реализовывают свое право на льготы и сельские жители. По сравнению с ними горожане получают льгот в 1,7 десятых раза больше. Сегодня, по сравнению с 90-ми годами, количество малообеспеченных семей снизилось в четыре раза. А потому необходимости в столь широком перечне категорий людей, претендующих на льготы, нет. По убеждению министра, нынешняя система льгот должна быть заменена "адресной социальной поддержкой, которая должна носить  исключительно конкретный характер".
В ближайшее время принятый законопроект о предоставлении льгот рассмотрит Совет республики Национального собрания Беларуси.

# Экономика

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