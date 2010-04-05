Государство окажет финансовую поддержку предприятию «Белсолод»

Сегодня Президенту был представлен инвестиционный проект по реконструкции солодовенного производства, расположенного в Брестской области. Цель проекта — выпуск отечественного солода по мировым стандартам. В ходе обсуждения Александр Лукашенко напомнил, что господдержка с 1 января выделяется в исключительных случаях.

По мнению вице-премьера Ивана Бамбизы, модернизация «Белсолода» — как раз такой случай.

Александр Лукашенко:

Бюджет не для того существует, чтобы финансировать коммерчески структуры, которые сами должны заниматься производством, реализовать продукты и получать соответствующие деньги. Или мы решили там нарастить производство в интересах государства до такой степени, что потребовались некоторые дополнительные средства? Если мы выделяем кредит кому-то, предприятию, которое не имеет этих средств, я хотел бы знать, насколько напряглись трудовой коллектив — в «Белсолоде» в данном случае, руководство «Белсолода», концерн, а может быть и сам вице-премьер. Все должны понимать, что бюджет — это не кормушка. И ходить в бюджет за деньгами не пристало.

15 миллионов долларов — такая финансовая поддержка из госбюджета поможет созданию суперсовременной линии по выпуску солода в Брестской области. Предприятие освоит новые технологии проращивания, вымачивания ячменя и сушки готового продукта. Первая партия такого солода на внутренний рынок и на экспорт отправится в конце мая.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На втором этапе мы установили оборудование, которое позволяет проращивать ячмень, а теперь мы заканчиваем монтаж оборудования по сушке солода. И вот таким образом мы в мае выходим на удвоенные мощности: вместо 65 тысяч тонн производства солода мы будем производить 130 тысяч тонн, и при этом порядка 55% от производимого солода будет реализовываться на экспорт.