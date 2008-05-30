Государство и инвесторы сверили позиции

В Минске завершилось заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям. Зарубежные гости заметили, что деловой климат в нашей стране стал значительно мягче.

Инвестиционный форум – это своеобразная пиар-компания. Не секрет, что почти половина его участников лишь потенциальные инвесторы. А презентация крупнейших инвестпроектов страны – лучший способ убеждения. Самый большой стенд – у одной из российских компаний. 7 миллиардов долларов вложит инвестор в застройку делового центра города – "Минск-сити".

У Беларуси амбициозные планы. Она должна войти в 30-ку государств с наиболее привлекательной деловой средой. Вложение средств в экономику Беларуси уже сегодня выгодный проект. В первую очередь инвесторов привлекает стабильная социально-экономическая ситуация и наличие высококвалифицированных специалистов.

По мнению участников форума диалог государства и бизнеса в нашей стране максимально открыт. За последние шесть месяцев в Беларуси приняты более 30 нормативно-правовых актов, которые существенно улучшили инвестиционную привлекательность государства.

Беларусь открыта для переговоров с любыми инвесторами. Об этом открывая заседание консультативного совета заявил премьер-министр Сергей Сидорский. Создание этой структуры в 2002 году принесло немалые плоды. Объем финансовых вливаний из-за рубежа за последние пять лет вырос в 7 раз – до пяти с половиной миллиардов долларов. Эта цифра еще недавно казалась заоблачной, но сегодня ставят уже совсем другие задачи. Белорусскую экономику переводят на инновационные рельсы.

