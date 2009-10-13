Государственный кредит овечками дают в Казахстане

К реализации такого проекта приступила национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Ертіс».

СПК от лица государства сдает овец - по сто овцематок на подворье - в аренду на пять лет. Заемщик вернет 200 голов, а приплод оставит себе, то есть у крестьянина останется отара в 350-500 овец. Всего в регионе участниками программы стали 50 человек, информирует БЕЛТА.

Заем в виде овец выдается без залога, без взносов, все пять лет не надо выплачивать проценты. На случай форс-мажорных обстоятельств все овцы застрахованы.

При разработке проекта использован опыт Китая - 30 лет назад там была реализована и дала ошеломляющий эффект программа «Железная овца». Но китайцам раздавали от одной до пяти овец - с расчетом на другой менталитет и строжайшую дисциплину.

Как подчеркнул директор СПК «Ертіс» Нурлан Омаров, это пробный шар, отработка и отладка механизма. Овцеводство в селе традиционное, привычное занятие. Овцы - наиболее устойчивая «валюта» во время кризиса. Уже на следующий год будет виден результат, и можно начинать новые программы. На будущий год в аренду планируется давать крупный рогатый скот и лошадей, в дальнейшем развивать свиноводство - при минимальных затратах возможно реализовать любую программу в животноводстве.

Реализация такого проекта - ощутимый факт государственной поддержки сельского хозяйства, жителей аулов, улучшения их «социального самочувствия».