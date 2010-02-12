Государственный бюджет Беларуси соответствует самым высоким показателям эффективности в регионе

Об этом говорится в подготовленном Всемирным банком отчете.

Наша страна получила оценки выше среднего по пяти из шести критериев. Мы оказались в тройке лидеров среди стран региона Европы и Центральной Азии по бюджетной политике. Эффективность расходов и финансовой деятельности высоко оценил Всемирный банк.

Максим Ермолович, начальник Главного управления бюджетной политики Министерства финансов Республики Беларусь:

Специалисты Всемирного банка дали высокую оценку той системы казначейского контроля, который был в Республике Беларусь в последние годы улучшен. Оценка насчитывает 28 показателей, по 18 из них мы получили высокие оценки. То есть, это достаточно хороший результат в сравнении с другими странами региона и, в целом, тех стран, которые такую оценку провели в мире. Мы выглядим достаточно хорошо.