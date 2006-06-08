Государственная поддержка предприятий должна быть использована по назначению

В столице будет усилен контроль за использованием средств, выделенных на государственную поддержку предприятий и организаций. Льготы и преференции не всегда дают необходимый эффект, констатируют специалисты. Руководители предприятий теперь будут нести персональную ответственность за результат.

На заседании Мингорисполкома озвучен список <тяжело больных> предприятий: Минский подшипниковый, завод колесных тягачей, <Алеся>, <Мотовело>, фарфоровый завод: Их лихорадит уже не первый год. Относительно новое имя в этом списке - предприятие <Горизонт>. За пять месяцев года объемы производства снизились на 29%, предприятие теряет внешние рынки сбыта. Причиной является неэффективное использования государственной поддержки.

За последние пять лет на поддержку организаций и предприятий города выделено 870 миллиардов рублей. Абсолютное большинство финансовых средств направлено на стимулирование развития приоритетных производств. Лишь шесть процентов на поддержку нестабильно работающих предприятий. Предоставленные отсрочки платежей в бюджет, в фонд социальной защиты и за энергоресурсы не всегда приносят эффект.

Впрочем, есть и положительные примеры. Ряд предприятий пищевой промышленности с помощью государства провели техническое перевооружение. Это позволило применять современные технологии и производить высококачественную продукцию. А прибыль таких организаций выросла в три раза.