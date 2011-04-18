Гостиница «Европа» в Минске вошла в список самых рекламируемых отелей мира

Белорусский гостиничный бизнес продолжает привлекать инвесторов. Очередной договор о сотрудничестве с иностранными партнерами подписали сегодня в Минске.

Компания-инвестор пообещала обеспечить узнаваемость отеля на международном рынке. В целом же в преддверии Чемпионата мира по хоккею-2014 иностранные инвесторы планируют построить и реконструировать в Минске два десятка гостиниц, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Припарковаться на крыше 24-этажного здания, спуститься в кабине стеклянного лифта и поселится в номере люкс — для одних мечта, для других — рабочая реальность.

Андрей Можиловский, главный прораб строительных работ.

В 2014 году гостиница преобразится — номера будут лучше.

Фронт строительных работ здесь куда шире, чем кажется. Столичная гостиница родом из советского прошлого в ближайшие годы обретет европейское будущее. Не ударить в грязь лицом перед инвестором — только полдела. Куда важнее преобразить его перед гостями хоккейного мундиаля в 2014 году.

Инвестиции — дело тонкое. Особенно, когда касается туристического сектора. Привлечь внимание западного капитала несложно, куда труднее — доказать, что такое сотрудничество выгодно. Белорусский же инвестиционный климат в последнее время значительно потеплел.

Роман Бернар, представитель компании Warwick International Hotels:

Мы не выбираем лучший или худший отель, мы не хотим создавать лишнюю конкуренцию на рынке. Мы просто помогаем таким отелям, как ваш.

Для них даже небольшая помощь — это большие деньги. Компания Warwick International Hotels — одна из крупнейших на гостиничной карте планеты. Она занимается тем, что объединяет в единую маркетинговую сеть независимые отели по всему миру. Теперь в ней нашлось место и для Минска. Гостиница «Европа», благодаря подписанному сегодня партнерскому договору, вошла в список самых рекламируемых отелей мира.

Улла Шнайдер, вице-президент компании Warwick International Hotels:

Так мы создаем возможность, чтобы о вашем отеле узнало как можно больше людей, формируя таким образом положительный имидж вашей страны.

В конце прошлого года белорусский инвестиционный форум, прошедший в Германии, уже открыл двери для капиталовложений. Инвестиции если не хлынули, то уж точно стабильно потекли. В ближайшие годы в столице построят и реконструируют более двух десятков отелей. Причем большинство из них — за иностранные деньги, счет которым ведут даже не в тысячах — в миллионах долларов.

Александр Свиридович, директор государственного предприятия «Отель «Европа»:

Плюсы для отеля: более быстрое прохождение пути по узнаваемости отеля на мировом рынке гостиничных услуг, персонифицированный подход, внимание к каждому гостю, высокий стандарт обслуживания.

То, что вкладывать в белорусскую инфраструктуру выгодно, доказывают не только на пальцах, но и на цифрах. Решение экономической задачи уже в ее условии. Есть прибыль, есть и инвестор. Такое уравнение привлекло уже китайцев, иранцев, немцев, голландцев. Теперь вот и французов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».