Гости столицы получат специальные дисконтные карты

Туристы из стран дальнего и ближнего зарубежья, а также жители областных центров Беларуси при въезде в Минск получат в подарок дисконтные карты на целый ряд услуг и товаров.

Первую партию - 10 тысяч «карт гостя» уже выпустили. В мировой практике такая система бонусного привлечения туристов давно приносит видимые результаты. Скидки в Минске можно получить 7 гостиницах, 29 местах общепита, 7 страховых компаниях и 5 банках. Некоторые обещают просто фантастические скидки - даже до 100 процентов.

«Планка, которая была поставлена и организаторами этого проекта, и городскими властями очень высокая. Мы хотим, чтобы Минск воспринимался именно как центр европейской культуры. И, соответственно мы хотим, чтобы стандарты, которые применяются сегодня к Вене, Риму использовались и стали частью образа Минска.

С финансовой точки зрения эти карты - результат эффективного государственно-частного партнерства. Ведь программа, которая запущена сегодня, не потребовала с госбюджета ни рубля. Фактически финансирование осуществлялось за счет средств субъектов хозяйствования различных форм собственности», - рассказал Игорь Величанский, член рабочих групп консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь.