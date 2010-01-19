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Госстандарт предлагает ввести новый техрегламент на молоко и молочную продукцию

19 января 2010 13:43
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Проект документа представили сегодня в правительстве.

Речь идет о требованиях к качеству. В частности, гигиене производства, хранению, перевозке и продаже молока.

Для некоторых показателей безопасности – значения более жесткие. Впервые введены требования к содержанию меламина и остаточных ветпрепаратов в сыром молоке. Ответственность отечественных производителей молочных продуктов повышается. При разработке технического регламента учитывались европейские стандарты качества и российский закон в этой сфере.

Валентина Качан, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:
 Больших разногласий не было, но я еще раз подчеркиваю, что в процессе подготовки данного регламента мы учитывали требования не только Российской Федерации, но и Евросоюза. Так, например, к показателю содержания свинца нам пришлось ужесточить требования в 5 раз.

Виктор Назаренко, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
– Европейские требования по многим позициям значительно жестче. Поэтому премьер-министр поставил задачу задавать высокую планку для всех предприятий, чтобы они стремились к этой планке. Мы решаем два вопроса: с одной стороны, расширяем экспортные возможности, а с другой стороны, ограничиваем свой рынок от поставки той продукции, которая не соответствует европейским требованиям.

# Экономика

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