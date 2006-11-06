Госстандарт Беларуси разработал информационную систему защиты от фальсификата и некачественной продукции

Она начнет действовать уже в новом году. Ее признал лучшей Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ. Система представляет собой программный продукт. В информационную базу заносится информация о качестве товаров, случаях выявленного брака и отзывах потребителей. В рамках данной системы предполагается обмениваться данными о качестве товаров в пределах стран СНГ. Что позволит сделать <более прозрачными> внутренние рынки и облегчит работу органам сертификации стран содружества. Только за этот год на межгосударственном совете по стандартизации стран СНГ было принято более 160 стандартов качества, отвечающие европейским нормам. Требования к качеству продукции будут еще более ужесточаться. По предложению белорусской стороны будет также учреждена и премия СНГ в области качества. За лучшие продукты года на просторах постсоветского пространства.