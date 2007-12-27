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Госрегистрация за один день

27 декабря 2007 11:46
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В Беларуси планируется еще больше упростить порядок государственной регистрации субъектов хозяйствования.С 1 января 2008 года вступает в силу новый декрет, согласно которому процедура госрегистрации сначала будет проходить в течение пяти дней, постановка зарегистрированного субъекта хозяйствования на учет - в течение 10 дней. В перспективе сроки госрегистрации могут быть сокращены до одного дня. Это станет возможным благодаря внедрению автоматизированной системы взаимодействия между органами госрегистрации. Также планируется создать единый регистрирующий орган.
# Экономика

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