Госпрограмма поддержки территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, обойдется в Br6 трлн

В Правительстве обсуждали новую Госпрограмму поддержки территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В ближайшие годы на реабилитацию этих земель направят более 6 триллионов рублей. Ставка по-прежнему на оздоровление и социальную поддержку людей. Немалая статья расходов — на создание новых производств, которые будут выпускать экологически чистую продукцию.

24 года прошло после аварии на Чернобыльской АЭС. И на протяжении этих лет в Правительстве обсуждалась и принималась не одна Госпрограмма реабилитации пострадавших регионов. В документе сегодняшнем — принципиальные новшества, заметные даже в терминологии: в новой Госпрограмме теперь чаще употребляются слова «развитие» и «возрождение».

Теперь стали говорить не столько о помощи пострадавшим районам, сколько о той пользе, которую они могут принести. В отношении к пострадавшим и загрязненным территориям раньше это звучало бы как нонсенс. Сегодня уже доказано: эти регионы могут развиваться, только нужен научный подход и четкие экономические расчеты.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Сейчас речь идет о полномасштабном социально-экономическом развитии районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Большой раздел Госпрограммы посвящен именно тому, чтобы придать импульс социально-экономическому, промышленному развитию в этих районах.

Авария на Чернобыльской АЭС была ситуацией чрезвычайной, поэтому по традиции новую Госпрограмму разрабатывали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Но в новом документе — все исключительно в экономической плоскости: всего — 6 триллионов рублей, на социальную защиту, медицинское обслуживание и оздоровление людей — около 3 триллионов. Солидная часть средств пойдет на мероприятия для сельского хозяйства. На загрязненных территориях будут производить чистую продукцию, содержание радионуклидов в которой будет соответствовать международным нормативам.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В этой программе предусмотрены даже конкретные предприятия, которые будут получать помощь в виде конкретных субсидий. И для их работников — льготы.

Чтобы выпускать в загрязненных районах чистое молоко и мясо, способное устоять даже перед строгими европейскими стандартами, к процессу подключатся белорусские ученые. Сегодня в Правительстве подтвердили: на научное сопровождение не поскупятся — 72 миллиарда рублей выделяется на научные исследования, которые в итоге поспособствуют экономическому возрождению пострадавших регионов.