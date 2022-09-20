Господдержка экспорта белорусских товаров продлена – Указ Президента

Новости Беларуси. Господдержка экспорта белорусских товаров продлена до 2024 года. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ был принят для развития торгово-экономического сотрудничества с государствами, с которыми у Беларуси отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление, и создания условий для реализации в этих странах белорусских товаров. Банкам-нерезидентам будут компенсировать часть процентов по кредитам, используемым для приобретения белорусских товаров. Предлагается также рефинансирование затрат лизинговых компаний за счет средств республиканского бюджета.