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Господдержка экспорта белорусских товаров продлена – Указ Президента

20 сентября 2022 15:42
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Новости Беларуси. Господдержка экспорта белорусских товаров продлена до 2024 года. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Господдержка экспорта белорусских товаров продлена – Указ Президента-1

Документ был принят для развития торгово-экономического сотрудничества с государствами, с которыми у Беларуси отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление, и создания условий для реализации в этих странах белорусских товаров. Банкам-нерезидентам будут компенсировать часть процентов по кредитам, используемым для приобретения белорусских товаров. Предлагается также рефинансирование затрат лизинговых компаний за счет средств республиканского бюджета.  

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Александр Лукашенко # Фотофакт

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