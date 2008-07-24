Госконтроль вернул в государственный бюджет 10 миллиардов рублей

За первое полугодие Комитет госконтроля проверил 65 площадок по торговле автомобилями в Минске и Минской области, в 64-ех выявлены нарушения. На протяжении нескольких лет одно из крупных автомобильных предприятий в Минске поставляло машины марки "Сузуки" на подставных лиц. В результате более 1000 автомобилей было продано без уплаты таможенных пошлин. Ущерб – 1,5 миллиарда рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.



"Зная опыт своих предшественников, кто уже попадал в поле деятельности финансовой милиции, они изъявляют желание возместить причененный государственный ущерб и обратиться к главе государства за помилованием", - отметил Максим Гушель, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску.