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Госконтроль вернул в государственный бюджет 10 миллиардов рублей

24 июля 2008 10:36
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За первое полугодие Комитет госконтроля проверил 65 площадок по торговле автомобилями в Минске и Минской области, в 64-ех выявлены нарушения. На протяжении нескольких лет одно из крупных автомобильных предприятий в Минске поставляло машины марки "Сузуки" на подставных лиц. В результате более 1000 автомобилей было продано без уплаты таможенных пошлин. Ущерб – 1,5 миллиарда рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

"Зная опыт своих предшественников, кто уже попадал в поле деятельности финансовой милиции, они изъявляют желание возместить причененный государственный ущерб и обратиться к главе государства за помилованием", - отметил Максим Гушель, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску.
# Экономика

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