Госконтроль недоволен тем, как в Минске строится метро

При строительстве метро в Минске Br60 млрд. государственных средств за последние три с половиной года использовано неэффективно и с нарушением законодательства.

Недостатки в планировании объемов строительства и финансирования объектов метрополитена привели, в частности, к росту сверхнормативного незавершенного строительства.

Так, с 1995 года заморожено завершение строительства вестибюля №2 на станции метро «Молодежная». Этот объект фактически брошен, поскольку завершать его сейчас нецелесообразно. Вестибюль готовностью на 90% облицован гранитом и мрамором, но им так и не пользуются, поскольку выход из метро направлен к железнодорожным путям. Поэтому использовать его в прямых целях нецелесообразно.



Плохо продумано решение и в отношении строительства двухэтажного торгового зала площадью 4,2 тыс.кв.м между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная». Этот объект тоже брошен и сегодня его достраивать нет смысла, так как рядом действует торговый центр «Корона», другие торговые объекты.





Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Зенон Ломать на заседании коллегии комитета, передает корреспондент БЕЛТА.



